Бразилия приветствует активизацию деятельности Huawei на своем рынке

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 мая. /ТАСС/. Правительство Бразилии не испытывает опасений относительно китайской телекоммуникационной компании Huawei и приветствует ее намерение активизировать деятельность на рынке страны. Об этом со ссылкой на вице-президента южноамериканской республики Антониу Гамилтона Моурау сообщила в среду газета Folha de S.Paolo .

Теперь у меня не будет обновляться Android? И чем это грозит?

У меня смартфон Huawei. Теперь у меня не будет обновляться Android? И чем это грозит?

"Они создают рабочие места в высокотехнологичной отрасли, мы приветствуем это", - приводит газета высказывание политика, находящегося с визитом в КНР. По словам Моурау, он недавно принимал у себя представителей компании, которые рассказали ему о планах по расширению своего присутствия на бразильском рынке телекоммуникационного оборудования. "Huawei давно работает в Бразилии и планирует увеличить инвестиции", - подытожил он.

Huawei начала работать в Бразилии в 2013 году, однако уже через два года перестала ввозить сюда свои мобильные телефоны, не выдержав конкуренции. Последние четыре года компания продолжала деятельность в Бразилии в других сегментах телекоммуникационного рынка. В марте Huawei объявила о намерении вернуться на бразильский рынок аппаратов сотовой связи.