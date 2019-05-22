Кабмин обсудит исполнение бюджета за 2018 год и эффективность реализации госпрограмм

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство России под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева в четверг соберется на очередное заседание. В повестку дня включены 14 вопросов, основным из которых станет проект закона "Об исполнении федерального бюджета за 2018 год", сообщили в пресс-службе кабмина.

Кроме того, министры обсудят ряд связанных с главной темой вопросов, таких как исполнение бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год.

В середине марта Медведев выступил с жесткой критикой исполнителей федеральных целевых программ. По его словам, по итогам 2018 года было распределено всего 82% запланированного объема их финансирования - по сравнению с 2017 годом показатель ухудшился. В апреле Счетная палата заявила о намерении проверить отчетность по исполнению федерального бюджета в 2018 году, в том числе объемы предоставления и возврата, а также задолженности по бюджетным кредитам. Ведомство также анонсировало проведение предварительного аудита формирования федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

На повестку дня в четверг вынесен вопрос о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ по итогам прошлого года. Раньше в этом направлении возникали определенные сложности. Так, по данным Счетной палаты, в 2017 году не были достигнуты заложенные в бюджете темпы роста экономики - 2,1%. Фактически этот показатель составил 1,5%. Доходы населения снизились на 1,7%, тогда как планировался их рост.

На заседании правительства в четверг министры также примут решение о внесении изменений в закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Пакет экологических и социальных поправок

Кроме того, членам кабинета министров предстоит изменить критерий признания семьи малообеспеченной. Сейчас доход семьи для этого должен составлять 1,5 прожиточных минимума, установленных в регионе для трудоспособного населения, власти предлагают повысить этот показатель до двух. О необходимости расширить применение критериев нуждаемости (бедности) и уточнить их Медведев говорил в конце февраля. Как ожидается, эта мера позволит в 2020 году увеличить число получателей выплат в связи с рождением первого ребенка на 359 тыс., в связи с рождением второго - на 410 тыс.

Также участники заседания обсудят предложение продлить до 1 марта 2020 года возможность оформления в упрощенном порядке прав на жилые и садовые дома, построенные на садовых земельных участках. На повестку дня вынесен и законопроект о проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ, который предполагается провести с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 года в 12 городах России: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Смежной темой станут поправки в закон об отходах производства и потребления в части Росатома. Сейчас на территории России отсутствуют объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению высокоопасных отходов, отвечающие принципам наилучших доступных технологий и позволяющие обеспечить безопасное и эффективное обращение с ними. Законопроектом предлагается создать единую государственную систему обращения с такими отходами, центральное место в которой должен занять федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности, и единую государственную информационную систему учета и контроля за обращением с ними.

Несколько предлагаемых к обсуждению законопроектов призваны обеспечить безопасные условия детям при организации их отдыха, пресечь незаконную деятельность в этой сфере, повысить ответственность руководителей организаций детского отдыха и оздоровления за качество предоставляемых услуг. В частности, предусматривается введение региональных реестров соответствующих организаций.

Оптимизация работы Экспертного совета

Ожидается, что на предстоящем заседании кабмин примет решение об утверждении новой редакции положения об Экспертном совете при правительстве РФ. Главная цель - совершенствование структуры и порядка организации его деятельности. В качестве органа управления Экспертным советом определяется коллегия, в которую войдут не более 15 человек.

Основная деятельность совета по проведению экспертизы экономических и социальных вопросов работы кабмина, экспертному сопровождению реализации национальных проектов будет проводиться в созданных коллегией рабочих группах. Организацию взаимодействия самой коллегии, рабочих групп с аппаратом правительства предлагается возложить на координатора Экспертного совета, а функции по организационно-техническому обеспечению его деятельности закрепляются за некоммерческой организацией, утверждаемой решением коллегии. Кураторство работы Экспертного совета предложено закрепить за вице-премьером - руководителем аппарата правительства.

В соответствие с новой редакцией положения об Экспертном совете предлагается привести и положения регламента правительства и положения о правкомиссии по законопроектной деятельности.

Коллегия Минэкономразвития

Как сообщили в пресс-службе кабмина, Дмитрий Медведев 23 мая также примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства экономического развития Российской Федерации. С докладом об итогах деятельности министерства в 2018 году и задачах на 2019 год выступит министр экономического развития Максим Орешкин. Также премьер-министр вручит государственные и правительственные награды сотрудникам Минэкономразвития, федеральных служб и Торгово-промышленной палаты РФ.