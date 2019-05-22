Набиуллина заявила, что выплаты пенсий превысят поступления с 2025 года

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Выплаты пенсий из-за заморозки пенсионных накоплений начнут превышать поступления в соответствующую систему в 2025 году, однако негосударственные фонды смогут выполнить свои обязательства, уверена глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Действительно, в связи с мораторием на пенсионные накопления по прежней системе в какой-то период выплаты начнут превышать поступления. По нашей оценке, это произойдет в 2025 году. Но важно отметить, что никаких проблем для пенсионеров это не повлечет. Мы следим за ликвидностью и срочностью активов, и когда придет время больших выплат, фонды справятся со своими обязательствами", - сказала Набиуллина в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

По ее словам, регулятор продолжает поддерживать введение системы индивидуального пенсионного капитала, к которой, считает глава ЦБ, могут подключиться десятки миллионов россиян. Ежегодный прирост пенсионных накоплений благодаря новой системе через несколько лет может составить до 2 трлн рублей, отметила Набиуллина.

Концепция индивидуального пенсионного капитала, разработанная Банком России и Минфином, предполагает, что вместо работодателя взносы на накопительную пенсию будет делать сам работник, добровольно отчисляя на это до 6% своей зарплаты.

"У нас есть обоснованная уверенность, что эта система позволит увеличить пенсии будущим пенсионерам. Она ориентирована прежде всего на людей, которые начинают свою трудовую деятельность. Мы считаем, что и накопительный элемент в нашу пенсионную систему должен вернуться. Но то, когда начнется широкое обсуждение, во многом зависит от правительства - оно обладает правом законодательной инициативы", - добавила глава ЦБ.