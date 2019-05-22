Набиуллина: Банк России пока не обсуждает возможность снижения доли в НСПК

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Банк России сейчас не обсуждает возможность снижения своей доли в Национальной системе платежных карт (НСПК), 100% акций которой принадлежат регулятору. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"Сейчас мы вопрос продажи не обсуждаем, но если когда-нибудь в будущем к нему вернемся, то только при условии, что один инвестор не сможет приобрести больше, чем, скажем, 5-10% акций", - отметила она.

При этом глава регулятора считает, что желающие приобрести акции НСПК, если Банк России решит снизить свою долю, появятся. "Это может быть привлекательной инвестицией с точки зрения отдачи на капитал", - пояснила Набиуллина.

НСПК была создана в 2014 году, чтобы избежать повторения ситуации с блокировкой крупнейшими системами платежных карт Visa и MasterCard операций по картам ряда российских банков из-за санкций США. Перед компанией были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".