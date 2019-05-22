Эксперт: заявления США о санкциях против "Северного потока - 2" могут быть уловкой

"Я немного удивлена тем, когда именно [Перри выступил с данным заявлением]. Считаю, что это, возможно, часть усилий [американской] администрации, призванных добиться отклонения [Конгрессом] других санкционных законопроектов", - сказала эксперт, занимающаяся главным образом макроэкономическим анализом.

Не исключено, что эти высказывания Перри представляют собой своего рода отвлекающий маневр американской администрации в ее взаимодействии с Конгрессом или примененный ею способ усиления давления на германское правительство, убеждена Зимба.

ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Утверждения о неизбежности подготовки нового американского закона о санкциях в отношении трубопровода "Северный поток - 2" могут являться тактическим ходом администрации США. Такое мнение высказала в среду в беседе с корреспондентом ТАСС старший научный сотрудник вашингтонского Центра за новую американскую безопасность Рейчел Зимба, комментируя заявления министра энергетики США Рика Перри в Киеве о неминуемости выработки нового санкционного законодательства, нацеленного против проекта "Северный поток - 2".

По ее оценке, нынешняя вашингтонская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом "с неохотой идет на применение различных санкций в отношении России, использовать которые ее обязал [ранее] Конгресс". "Поэтому я изумлена тем, что Перри так прямо говорит о вероятности [выработки в США нового санкционного] законодательства", - пояснила специалист. Осенью минувшего года она консультировала Сенат Конгресса по вопросам эффективности санкций как инструмента внешней политики США.

"Не уверена относительно того, действительно ли будут введены [американские] санкции [в отношении участников проекта "Северный поток - 2"], или мы имеем дело с приемом ведения переговоров с немцами по другим вопросам, а также с предупредительным сигналом России. Хотела бы я знать, связано ли время [выступления Перри на эту тему] с продолжающимися переговорами [США и ЕС] непосредственно по торговым вопросам. Кроме того, это [заявление Перри] может быть попыткой отвлечь определенное внимание от Конгресса, который стремится законодательно ввести более масштабные санкции, загнав в угол президента [Трампа]", - отметила Зимба.

Она не только работает в упомянутой научно-исследовательской организации, но и преподает в Центре по глобальным делам Университета Нью-Йорка и владеет собственной консалтинговой фирмой Ziemba Insights. В прошлом Рейчел Зимба входила в состав руководства западной компании Roubini Global Economics, занимающейся глобальным экономическим и финансовым анализом и созданной американским экономистом Нуриэлем Рубини.

Угрозы газопроводу нет

Далее аналитик предположила, что угрозы завершению строительства трубопровода нет, несмотря на рассуждения о новых санкциях со стороны Вашингтона. "Насколько я понимаю, сооружение трубопровода практически закончено. Это наводит на мысль о том, что [угрозы санкций со стороны США] могут быть символическими, когда речь идет непосредственно о газопроводе", - подчеркнула Зимба.

Однако с ее точки зрения, пока нет полной ясности насчет того, способны ли власти США принять какие-то "меры с целью попытаться блокировать доступ Германии к [природному] газу", экспортируемому Россией. "Это рассматривалось бы немцами как колоссальная эскалация [напряженности американцами]", - прогнозировала эксперт.

На ее взгляд, вероятные ответные шаги Германии и других заинтересованных стран - членов ЕС "зависели бы от того, какие [конкретно] санкции" вводятся США, "какой была бы цена возмездия".

Наконец, Зимба добавила, что угрозы выработки новых санкций в отношении проекта "Северный поток - 2" прозвучали в тот момент, "когда европейские должностные лица и без того сталкиваются с... вызовами" в виде ужесточения Соединенными Штатами односторонних экономических карательных мер, направленных на Иран. Антииранские санкции серьезно затрагивают и Европу, напомнила специалист.

Белый дом отмалчивается

В Белом доме, куда обратился корреспондент ТАСС, отказались уточнить, отражали ли высказывания Перри в Киеве позицию Трампа и администрации США в целом, поддерживает ли американский лидер идею подготовки нового санкционного законопроекта, затрагивающего "Северный поток - 2".

От прямого ответа ушли и в Госдепартаменте. "Мы не даем комментарии по поводу рассматривающихся [на Капитолийском холме] законопроектов", - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

"Энергетическая безопасность наших европейских партнеров и союзников является давним стратегическим приоритетом США. "Северный поток - 2" и вторая очередь [трубопровода] "Турецкий поток" наделяют Россию способностью расколоть Европу и нанести урон Украине. Эти проекты фундаментальным образом подрывают энергетическую безопасность Европы, а не укрепляют ее. Эти проекты не являются чисто коммерческими, они представляют собой политические инструменты, посредством которых Россия стремится использовать энергоресурсы для продвижения своей геополитической повестки дня", - утверждала дипломат.

О проекте

Вашингтон по ряду геополитических соображений открыто выступает против сооружения трубопровода "Северный поток - 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Многие эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятый в 2017 году в США закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер, в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний направлен на сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Стоимость строительства "Северного потока - 2" оценивается в €9,5 млрд. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Последний сообщил во вторник, что трубопровод "Северный поток - 2" построен на 52,6%.