СМИ: Panasonic останавливает сотрудничество с Huawei

ТОКИО, 23 мая. /ТАСС/. Корпорация Panasonic приняла решение остановить все торговые операции с компанией Huawei. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo .

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Отмечается, что такое решение связано с тем, что администрация США фактически запретила американским предпринимателям поставлять необходимые компоненты для нужд Huawei. Panasonic, в свою очередь, занимался поставкой электронных комплектующих китайской компании.

В среду три главных японских мобильных оператора NTT Docomo, SoftBank и KDDI объявили, что откладывают уже запланированное начало продаж новых моделей смартфонов Huawei.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США приняло решение внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности, это решение вступило в силу 17 мая.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.