Точная дата возвращения Boeing 737 в эксплуатацию пока не определена

ТАСС, 23 мая. Исполняющий обязанности главы Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Дэниел Элуэлл заявил, что не располагает точной датой возвращения самолетов Boeing 737 MAX в эксплуатацию после отказа авиакомпаний по всему миру использовать их в своих перевозках. Его слова, сказанные в среду перед началом международной конференции в Форт-Уэрте (штат Техас), где эксперты управления представят информацию о ходе сертификации оборудования для этих самолетов, приводит агентство Reuters.

По словам Элуэлла, ФАУ не собирается спешить с предоставлением разрешения на полеты Boeing 737 MAX. Американский авиарегулятор по-прежнему ожидает предоставления официальных данных о внедрении обновления вспомогательной системы маневрирования MCAS от авиакомпании Boeing для осуществления сертификации и возвращения лайнеров к работе. "Если нам понадобится год для того, чтобы быть уверенными в возможности снять запрет [на полеты], то так тому и быть", - указал Элуэлл.

Кроме того, американский авиарегулятор должен принять решение относительно требований по прохождению профессиональной подготовки на самолетах с усовершенствованной MCAS, в том числе относительно необходимости обучения на симуляторах, отмечает Reuters.

Газета The Wall Street Journal 13 мая сообщила, что эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX может быть возобновлена не раньше середины августа текущего года, что гораздо позже планов компании Boeing. Китайские перевозчики China Eastern Airlines, Air China и China Southern Airlines уже потребовали от американской авиакомпании компенсацию за простой своих самолетов.

10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.

Глава Boeing Деннис Меленберг ранее признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности") перед тем, как они разбились. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.