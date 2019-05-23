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СМИ: власти Китая объявили о налоговых льготах для разработчиков микросхем и ПО

По данным South China Morning Post, работающие в этих областях компании освободят от уплаты налога на прибыль в течение двух лет

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 мая. /ТАСС/. Власти Китая приняли пятилетнюю программу налоговых льгот для разработчиков интегральных микросхем и программного обеспечения. Тем самым, они намерены оказать поддержку высокотехнологичной отрасли, которую затронула развязанная США торговая война, сообщает в четверг газета South China Morning Post.

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Компании, работающие в указанных областях, будут освобождены от уплаты налога на прибыль в течение ближайших двух лет. В последующие три года ставка налога для них будет понижена вдвое - с 25% до 12,5%, уточнили в Министерстве финансов КНР.

"Правительство начало предпринимать быстрые действия, направленные на поддержку отечественной высокотехнологичной индустрии после того, как компания Huawei стала мишенью США в торговой войне с Китаем", - отметил шанхайский аналитик из фирмы Soochow Securities У Кань.

По его словам, КНР в нынешних условиях придется делать ставку на масштабную разработку собственных микросхем и программного обеспечения, чтобы снизить зависимость от США.

Инвесторы приветствовали нововведение, которое вызвало рост акций высокотехнологичных компаний. "Мы увидим и другие меры правительственной поддержки, что станет позитивными новостями для китайского технологичного сектора в долгосрочной перспективе", - полагает У Кань.

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