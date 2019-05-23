Panasonic заявила, что не прерывала сотрудничество с Huawei

ПЕКИН, 23 мая. /ТАСС/. Японская корпорация Panasonic заявила, что продолжает сотрудничество с китайской телекоммуникационной компанией Huawei и другими партнерами в КНР. Об этом она сообщила в четверг в своем аккаунте китайской соцсети WeChat.

"В настоящее время Panasonic регулярно поставляет продукты (электронные комплектующие - прим. ТАСС) и предоставляет услуги для компании Huawei и других клиентов в Китае, чтобы внести вклад в развитие бизнеса в КНР", - говорится в заявлении корпорации.

Во вторник агентство Kyodo сообщило, что Panasonic приняла решение остановить все торговые операции с Huawei. По данным агентства, такое решение связано с тем, что администрация США фактически запретила американским предпринимателям поставлять необходимые компоненты для нужд Huawei.

Ранее три главных японских мобильных оператора NTT Docomo, SoftBank и KDDI объявили, что откладывают уже запланированное начало продаж новых моделей смартфонов Huawei.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США приняло решение внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности, это решение вступило в силу 17 мая.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.