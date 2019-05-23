Якутия выделит около 35 млн рублей на компенсацию расходов при переходе на цифровое ТВ

ТАСС, 23 мая. Власти Якутии приняли решение предоставить около 35 млн рублей на компенсации расходов на приобретение и установку оборудования при переходе на цифровое телевидение, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в четверг в своем официальном аккаунте в Twitter.

Республика Саха (Якутия) выделит из бюджета 34,6 миллиона рублей для компенсаций расходов на покупку спутникового телевизионного оборудования малообеспеченным гражданам, проживающим в селах, расположенных вне зоны охвата эфирного цифрового телевидения. #якутия #цифровоетв

"Республика Саха (Якутия) выделит из бюджета 34,6 млн рублей для компенсаций расходов на покупку спутникового телевизионного оборудования малообеспеченным гражданам, проживающим в селах, расположенных вне зоны охвата эфирного цифрового телевидения", - написал он.

По данным пресс-службы республики, около 50 тыс. человек - это 5% жителей Якутии - проживают в селах вне доступа цифрового телевизионного сигнала. Для них предусмотрены льготы на приобретение оборудования, а также просмотр до 40 телеканалов без оплаты абонентской платы. В настоящий момент более 13 тыс. домохозяйств уже подключены к спутниковому телевидению. Республика Саха (Якутия) переходит с аналогового на цифровое телевещание 3 июня.

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в четыре этапа - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.