"Ъ": ФАС раскритиковала проект создания единого оператора 5G

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает, что создание единого оператора сети 5G в России грозит монополизацией рынка, а также приведет к стагнации развития отрасли в целом. Об этом в четверг сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющийся у издания текст отзыва антимонопольного ведомства на разработанный Минкомсвязью проект концепции по созданию единого инфраструктурного оператора сети 5G в виде консорциума.

По мнению министерства, подобный вариант развития является наименее затратным. Так, расходы на запуск сети 5G в городах-миллионниках составят 54-55 млрд рублей, а при отсутствии консолидации расходы бизнеса могут вырасти до 110-161 млрд рублей.

Однако в ФАС считают, что создание подобного консорциума грозит монополизацией рынка. Компании - участники объединения могут искусственно завышать цены на допуск к сетям для сторонних компаний, отмечает издание. Более того, у нынешних операторов 4G сети, которые не войдут в консорциум, могут возникнуть проблемы при переходе на новые, что грозит стагнацией развития отрасли в целом. Наконец, государство может лишиться дополнительного дохода от распределения частот сети 5G через аукционы, так как весь спектр частот будет выделен единому оператору.

Газета отмечает, что ФАС не настаивает на отказе от консорциума, но предлагает изменить концепцию: операторы связи не должны создавать совместное юридическое лицо, которое получит все частоты; вместо этого ресурс должен выделяться каждому по отдельности.