Вице-премьеры Белоруссии и России проведут переговоры в Москве

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко в четверг в Москве проведет переговоры с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

"Вице-премьер Белоруссии обсудит с российским коллегой вопросы сотрудничества в топливно-энергетической сфере, среди которых поставка нефти и обеспечение транзита нефти по нефтепроводу "Дружба", - заявили в пресс-службе Совмина Белоруссии.

О запланированных на сегодняшний день переговорах сообщил 21 мая вице-премьер РФ Козак. Одним из основных, по его словам, станет вопрос, касающийся очистки нефтепровода "Дружба" от некондиционной российской нефти. "Что касается окончательного освобождения трубы с белорусской стороны - дорожная карта согласована в полном объеме и в настоящее время она уже начала реализовываться в городе Полоцке. Готовятся емкости соответствующие белорусской стороной для того, чтобы освободить некондиционную нефть из трубы с Польшей. В четверг состоятся еще дополнительные переговоры, там требуется уточнить некоторые детали", - сказал Козак.

Эти переговоры в правительстве РФ пройдут в преддверии запланированной на 24 мая встречи в Москве премьер-министров двух стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.