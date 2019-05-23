Счетная палата выявила нарушения при исполнении бюджета в сфере транспорта

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Счетная палата России провела проверку исполнения бюджетов главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС) транспортной отрасли и нашла ряд нарушений. Об этом сообщается в пресс-релизе Счетной Палаты.

В частности, отмечает контрольное ведомство, консолидированная бюджетная отчетность Росавиации недостоверна в связи с включением в нее искаженных данных подведомственных организаций: ФКП "Аэропорты Севера", ФКП "Аэропорты Камчатки" и ФКП "Аэропорты Дальнего Востока". В ведомстве добавили, что в документах за 2018 год они не учли на соответствующих счетах суммы невозвращенных авансов и выставленных неустоек по расторгнутым госконтрактам. Это нарушение инструкции Минфина России, которое привело к искажению бюджетной отчетности на 785,1 млн рублей.

Кроме того, недостоверной оказалась бюджетная отчетность двух других федеральных агентств транспортной отрасли. Так, Росжелдор не указал в документе претензии (штрафы, пени) к подрядчикам на 10,14 млрд рублей, а также некорректно внес в отчет дебиторскую задолженность по двум расторгнутым государственным контрактам в общей сумме 900 млн рублей. В свою очередь Росавтодор некорректно отразил в документе кадастровую стоимость земельных участков и цену своих нефинансовых активов.

Проверка Счетной палаты выявила, что практически все ГРБС транспортного сектора не обеспечили выполнение Федеральной адресной инвестиционной программы. В частности, Росавтодор в 2018 году ввел в эксплуатацию менее 234 км автодорог из запланированных 270,8 км и еще 46,8 км из объектов прошлых лет. Росжелдор постоянно переносит сроки реализации проектов, к примеру, до сих пор не сдан ряд объектов за 2016 год, отметили в Счетной Палате.

По данным СП, Росавиация не ввела в эксплуатацию 17 объектов строительства и реконструкции - это 74% от запланированных. Также федеральное агентство не обеспечило завершение проектно-изыскательских работ по 5 объектам из 7 (71,4%). Основная причина - несоблюдение подрядчиками обязательств по госконтрактам и некачественная разработка проектной документации.

Большой объем незавершенного строительства Счетная палата выявила у Росморречфлота. Федеральное агентство не реализовало 65% (или 13) из заявленных на 2018 год проектов и не завершило проектно-изыскательские работы по четырем объектам.

В пилотной госпрограмме "Развитие транспортной системы" Счетная палата обнаружила ряд системных нарушений. Минтранс не утвердил порядок управления ее реализацией, методику расчета целевых показателей и план мониторинга исполнения пилотной госпрограммы.

Общими для подведомственных Росавиации и Ространснадзору организаций оказались нарушения сроков утверждения бюджетных смет и внесения в них изменений. В Счетной палате подчеркнули, что основная проблема Ространснадзора - это дебиторская задолженность по штрафам в рамках системы "Платон". За прошлый год она выросла в 169 раз и составила по итогам года 4,43 млрд рублей.