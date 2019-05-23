"Ъ": "Трансойл" может купить железнодорожного оператора УГМК

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Трансойл" намерен диверсифицировать бизнес и купить у УГМК его железнодорожного оператора "Уголь-Транс", сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В компаниях комментарии изданию не дали. В ФАС не стали обсуждать наличие или отсутствие ходатайства.

Среднемесячный объем перевозок и грузооборот "Уголь-Транса", оценивает эксперт "Коммерсанта", примерно в один млн тонн и 2,4 млрд тонно-километров соответственно. Парк компании на начало года составляет 300 полувагонов, в лизинге - около семи тыс. Собеседник издания оценивает "Уголь-Транс" в 7-10 млрд рублей (с учетом контракта с "Кузбассразрезуглем").

По мнению эксперта, сделка выгодна УГМК, которая продает парк на пике стоимости своему стратегическому партнеру, получает сервисный контракт и обеспечивает себя вагонами.

Объем погрузки "Трансойла" в 2018 году, напоминает "Ъ", достиг 74,1 млн тонн, грузооборот 180 млрд тонно-километров. Общий парк компании составлял 54,4 тыс. единиц.