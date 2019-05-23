Evraz планирует сохранить поставки рельсов РЖД на уровне 2018 года

СОЧИ, 23 мая. /ТАСС/. Объем поставок рельсов Evraz в адрес Российских железных дорог (РЖД) в 2019 году останется примерно на уровне 2018 года и, по плану, составит около 770-780 тыс. т. Об этом сообщил журналистам вице-президент компании по продажам и логистике Илья Широкоброд.

Согласно данным РЖД, поставки Evraz холдингу составили порядка 775 тыс. т в 2018 году.

"В этом году мы планируем примерно такой же объем поставок. Наш базовый контракт с РЖД предполагает 700 тыс. т [в год], уровень в 780 тыс. т - это повышенный уровень к нашему базовому контракту, и он как раз принимает во внимание возросшую программу РЖД по ремонтам и инвестициям", - сказал Широкоброд.

РЖД и Evraz в феврале 2018 года подписали долгосрочное соглашение на пять лет, в рамках которого компания поставит холдингу 3,2 млн т рельсовой продукции на 111,7 млрд рублей. Говорить о пролонгации соглашения пока рано, отметил топ-менеджер Evraz.

Программа развития РЖД

Правительство РФ ранее утвердило долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года. По словам главы компании Олега Белозерова, благодаря этой программе компания сможет привлечь около 4 трлн рублей инвестиций.

Как следует из материалов на сайте правительства, основные задачи программы: повышение транспортной мобильности людей внутри и между агломерациями; развитие зарубежной деятельности РЖД, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения; обновление парка подвижного состава с учетом заключения с его производителями контрактов жизненного цикла; развитие инфраструктуры для обеспечения перспективных объемов перевозок и повышение производственной эффективности; обеспечение необходимого уровня безопасности движения и экологической безопасности; переход на "цифровую железную дорогу" и другие.

Долгосрочная программа развития РЖД до 2025 года разработана с учетом комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и включает в себя все предусмотренные планом проекты.