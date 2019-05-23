{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Набиуллина: инфляция в России сейчас составляет 5,1% в годовом выражении

Инфляция в РФ сейчас составляет 5,1% в годовом выражении - Набиуллина.

Новость дополняется

Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна в текущем сельхозгоду до 44 млн тонн
Читать полностью