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ЦБ готовит иски к собственникам НПФ, которые довели фонды "до плачевного состояния"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что сейчас ведется юридическая работа для подачи таких исков

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Банк России готовит иски о возмещении убытков к собственникам и менеджменту НПФ, которые довели фонды "до плачевного состояния". Об этом в интервью газете "Известия" сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Пока ни одного случая применения санкций за нарушение у нас не было, но есть и второе направление: требование о возмещении убытков собственниками и менеджментом, которые довели фонды до плачевного состояния. Сейчас ведется юридическая работа для подачи таких исков", - сказала она.

Глава ЦБ уточнила, что таких фондов "некоторое количество".

"Из тех, кого можно назвать, - фонды, входящие в крупные группы, которые сейчас находятся на санации", - сказала она.

Как сообщал ранее  ТАСС, на санации сейчас находится банк "Открытие", в группу которого входит НПФ "Открытие", который был образован путем объединения НПФ "Лукойл-гарант", НПФ "Электроэнергетики", НПФ РГС.

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