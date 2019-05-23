Банк России выступил против запрета микрофинансирования

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Банк России выступает против запрета микрофинансирования, так как люди могут пойти за займами к нелегальным кредиторам. Об этом в Госдуме сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Я знаю, что где-то обсуждалось, что надо запретить микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, "черных" кредиторов", - сказала она. При этом глава ЦБ РФ уточнила, что доля займов, которые выданы МФО, на сегодня составляет всего 2% из всего объема выданных населению кредитов.

По словам Набиуллиной, регулятор планирует усиливать работу по направлению микрофинансирования, а также взаимодействие с правоохранительными органами. "Здесь просим вашей поддержки, в том числе по блокировке сайтов, которые рекламируют деятельность таких нелегальных кредиторов", - добавила Набиуллина, обращаясь к депутатам.