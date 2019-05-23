Дерипаска опроверг связь с компаниями, перерегистрировавшимися в Калининграде

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска опроверг связь с семью компаниями, перерегистрировавшимися во вторник на острове Октябрьский в Калининграде. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель бизнесмена.

"Перечисленные компании не имеют к Олегу Владимировичу никакого отношения", - сказал собеседник агентства.

Речь идет о компаниях "Транс Сегтор Холдингз Лимитед", "Самолюс Инвестментс Лимитед", "Прайм Эмеральд Трейдинг Лимитед", "Фенестрария Консалтантс Лимитед", "Лэнгдэйл Холдингз Лимитед", "Распериа Трейдинг Лимитед", "Цератозамия Консалтантс Лимит".

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин подтверждал журналистам, что эти компании имеют отношение к Дерипаске. Министр также напомнил, что продолжается работа над перерегистрацией в САР других активов Дерипаски - "Русала" и En+.

Специальные административные районы с льготными условиями для международных компаний появились на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский в 2018 году. Основная цель создания САР - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.