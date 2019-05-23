Преобразование Пенсионного фонда в публично-правовую компанию могут обсудить 31 мая

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Предложения Минтруда об изменении правового статуса Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут быть обсуждены на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в правительстве 31 мая. Об этом в четверг заявил ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, являющийся координатором стороны работодателей в РТК.

Ранее РБК с ссылкой на источники сообщило, что Минтруд предложил преобразовать Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд социального страхования в публично-правовые компании.

"Это решение - ровно то, о котором мы неоднократно говорили. Безусловно, там есть какие-то детали, которые мы будем обсуждать. Думаю, было бы правильно на одном из ближайших заседаний РТК (российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовым отношений), которое 31 мая будет, все обсудить. Но тем не менее для нас это не только неожиданностью не является, но и, во-вторых, мы приветствуем то, что правительство прислушалось к нашей позиции", - отметил Шохин.

Глава РСПП добавил, что ранее было принято решение о переносе обсуждения вопроса о смене статуса фондов в публичное пространство. Он подчеркнул, что стороны работодателей и профсоюзов изначально предлагали преобразовать фонды в публично-правовые компании. "Мы какие-то тексты видели в рабочем порядке. Но официального публичного обсуждения и последней версии текста мы действительно не видели", - добавил Шохин.

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, являющийся стороной профсоюзов в РТК, также сообщил ТАСС, что еще не знаком с предложениями Минтруда. "Я должен познакомиться [с этими предложениями], поэтому комментировать не могу", - сказал он.

В Минтруде, секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и ПФР отказались от комментариев.