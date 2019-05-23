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Набиуллина назвала единственный способ остановить недобросовестных банкиров

Глава ЦБ заявила, что их сможет остановить только неотвратимость наказания

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Неотвратимость наказания для недобросовестных банкиров - это единственное, что может остановить их от дальнейших нарушений. Об этом заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы перестроили кардинальным образом банковский надзор с тем, чтобы он становился превентивным, проактивным, но каждый раз подчеркиваем, что этого не достаточно для того, чтобы предотвратить такое поведение недобросовестных банкиров в будущем. Неотвратимость наказания - это единственное, что может останавливать соответствующим образом тех банкиров от этих [недобросовестных] действий", - сказала она.

Ранее регулятор неоднократно заявлял, в частности, о необходимости ограничения на выезд за рубеж для недобросовестных банкиров.

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