Российские банки вошли в европейский топ эквайеров

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Крупнейшие российские банки вошли в европейский рейтинг топ-20 эквайеров по числу онлайн-транзакций. Рейтинг представлен компанией The Nilson Report, исследующей платежную индустрию.

Сообщается, что Сбербанк в 2018 году стал крупнейшим из российских банков по числу онлайн переводов - 584 млн транзакций, заняв четвертое место в общеевропейском рейтинге. На 10-м месте разместился банк ВТБ с 258 млн переводов. Банк Тинькофф обеспечил 214 млн транзакций, что поставило его на третье место среди российских и на 13-е среди европейских банков.

Компания The Nilson Report проводит исследования в индустрии банковских карт и платежей на мировом уровне, а также издает одноименный журнал.