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ЦБ выступил против использования криптовалюты в денежной системе России

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, регулятор не видит чтобы криптовалюты выполняли в российской системе функцию денежных суррогатов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Банк России выступает против использования криптовалют в денежной системе страны. Об этом в Госдуме сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы, в принципе, конечно, против того, чтобы криптовалюты запускались в нашу денежную систему. Мы не видим этой возможности, чтобы криптовалюты, по сути дела, выполняли здесь функцию денежных суррогатов. В этой части точно нет", - сказала она.

Криптовалюта - разновидность разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах. Эмиссия разных криптовалют может происходить через майнинг, форжинг или ICO.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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