Эксперты по цифровой экономике предлагают создать нацстратегию развития робототехники в РФ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Эксперты университета "Иннополис" в рамках работы по нацпроекту "Цифровая экономика" предлагают разработать национальную стратегию развития робототехники в РФ. Такое предложение содержится в проекте дорожной карты "сквозной" цифровой технологии "Компоненты робототехники и сенсорика", копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Авторы документа считают необходимым разработать и утвердить обновляемый национальный документ стратегического планирования в области робототехники. "Стратегия должна периодически обновляться и учитывать международный опыт и специфические особенности России, а также содержать описание текущего уровня развития робототехники в России и мире, ключевые направления развития", - говорится в документе. Предполагается, что отвечать за это будут Минпромторг, Минэкономразвития и представители индустрии.

Кроме того, национальная стратегия должна содержать ожидания и перспективы развития робототехники в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах; ключевые этапы, задачи и цели развития робототехники в России; основные проблемы и сложности, которые существуют и ожидаются в связи с развитием робототехники. Также эксперты предлагают включить в стратегию план основных мероприятий, направленных на развитие робототехники, в том числе экономические, социальные, образовательные, инфраструктурные; планы финансовой поддержки отрасли.

Помимо этого, говорится в документе, в стратегии должны быть отражены направления адаптации правовой системы, порядок реализации планов мероприятий применительно к конкретным направлениям робототехники.

Вице-премьер для роботов

Сегодня в России нет административно-правового механизма для координации работы госорганов при внедрении роботов в различные сферы экономики, отмечают авторы документа. Для того чтобы это изменить, предлагается несколько вариантов.

Один из них - "наделение обязанностью по координации полномочий между органами исполнительной власти в отношении индустрии робототехники (и технологий искусственного интеллекта) одного из заместителей председателя правительства РФ либо руководителя существующего федерального органа исполнительной власти". Таким образом, тема робототехники может получить ответственного вице-премьера или министра.

Через два года или позднее эксперты предусматривают создание специального органа, который будет координировать работу государства по вопросам развития робототехники. Его предлагается наделить контрольно-надзорными функциями, а также назначить ответственным за комплексную реализацию государственных программ и стратегий.

Сейчас полномочия по регулированию робототехники в России частично возложены на Минкомсвязь и Минпромторг: первое министерство занимается регулированием в сфере информационных технологий, второе - темой роботизации промышленности.

Специалисты университета "Иннополиса" отмечают, что создание специализированного органа госвласти, реализующего государственную политику в сфере робототехники, является мировой тенденцией.

"Так, Европарламентом высказано предложение о создании Европейского агентства по робототехнике и искусственного интеллекта, в ОАЭ уже создано министерство по технологиям ИИ, которое в том числе курирует развитие робототехники", - приводятся в документе соответствующие примеры.

Минкомсвязь, университет "Иннополис" и представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего сферу цифровой экономики, отказались комментировать ТАСС инициативу. Минпромторг на момент публикации не представил ТАСС свою позицию.