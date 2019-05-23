В Ростовской области начали подготовку к строительству трех ветропарков мощностью 300 МВт

УЛЬЯНОВСК, 23 мая. /ТАСС/. Фонд развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд ПАО "Фортум" и АО "Роснано") приступил к подготовке строительных работ по созданию трех ветропарков мощностью 300 МВт в Ростовской области. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Международного форума по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy), который с 22 по 24 мая проходит в Ульяновске, генеральный директор ООО "Ветропарки ФРВ" Алексей Матвеев.

"В настоящее время Фонд развития ветроэнергетики ведет подготовку к началу строительных работ на территории Ростовской области, где в ближайшее время будут созданы три ветропарка суммарной мощностью 300 МВт", - сказал собеседник агентства.

Матвеев уточнил, что поставщиком оборудования для ветропарка выступила компания Vestas, которая занимается производством ветрогенераторов. "Строительные и пусконаладочные работы должны завершиться до конца 2019 года", - добавил он.

Форум проводится в Ульяновске при поддержке Минэнерго и Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организуют форум оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).