Почти 800 млн рублей потратят на ремонт трассы между Олонцом и Леппясилтой в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 мая. /ТАСС/. Реконструкция семикилометрового участка дороги Олонец - Питкяранта - Леппясилта в Карелии обойдется региону в 796 млн рублей. Ремонт дороги планируется завершить к концу октября 2019 года к 100-летию образования республики, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе правительства Карелии.

"Автомобильная дорога будет IV технической категории, ширина проезжей части - шесть метров, обочины - два метра. Она будет намного безопаснее, чем существующая: мы ее максимально выпрямим, сделаем асфальтово-бетонное покрытие, будет обеспечена нормативная видимость", - пояснил начальник отдела строительного контроля АО "ВАД" по республике Карелия Роман Зиновкин.

По его словам, на трассе также установят заграждения, которые не позволят диким животным выходить на проезжую часть, а после реконструкции трасса станет короче на 393 м.

По информации пресс-службы правительства республики, в 2019 году в регионе планируется отремонтировать 200 км дорог, на 73 км из которых пройдет капитальный ремонт. Работы коснутся автодорог "Кола" и "Сортавала", в нормативное состояние приведут подъездную дорогу к границе с Финляндией. Кроме того, в текущем году на всех федеральных дорогах Карелии отремонтируют 10 искусственных сооружений, а на трассе, ведущей к аэропорту "Петрозаводск", установят новое освещение.