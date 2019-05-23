В ЦБ рассказали о сложностях объединения ОСАГО и каско

"Мы написали нашу позицию в Министерство финансов. И данная позиция исходит из того, что международная практика такого рода совмещаемая полисов, которые страхуют совершенно разные виды страховых случаев и разные виды ответственности, имеет место. Но для того, чтобы внедрить ее в российское законодательство, надо пересмотреть достаточно серьезный массив законодательства. Потому что на сегодня у нас эти два вида полностью разделены. Одна из принципиальных причин, в том числе, сложностью соединения двух данных видов является то, что ОСАГО у нас остается обязательным видом, а каско - добровольным. Мы предложили эту дискуссию еще раз провести вместе с Министерством финансов, с иными заинтересованными ведомствами для того, чтобы выработать окончательную позицию", - сказал он.