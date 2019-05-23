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Путин и Лукашенко могут обсудить на саммите ЕАЭС тему поставок нефти в Белоруссию

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят на саммите ЕАЭС 29 мая вопрос поставок нефти в Белоруссию.

"Пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему", - сказал журналистам представитель Кремля, комментируя заявления Лукашенко о намерении Минска активизировать переговоры с Казахстаном по поставкам в республику нефти. При этом привлечь к переговорам Россию как транзитную страну.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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