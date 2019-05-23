Суд снял арест со счетов Алексея Навального

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты блогера Алексея Навального о снятии с его счетов и ценных бумаг ареста, наложенного во время расследования дела компании "Ив Роше". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство представителя Алексея Навального о снятии ареста денежных средств и ценных бумаг, наложенного Басманным судом Москвы в 2013 году, удовлетворить", - огласила решение судья Наталья Чепрасова.

В ходе заседания прокурор попросил оставить ходатайство без удовлетворения в связи с тем, что по делу о хищении до сих пор не выплачено в качестве процессуальных издержек 18 тыс. рублей одной из свидетельниц, которая является сотрудницей "Ив Роше", проживающей во Франции.

"Кредитор не заявлял Навальному требований о возмещении издержек", - заявил в свою очередь адвокат блогера Вадим Кобзев. Адвокат также попросил суд удовлетворить ходатайство о снятии ареста со счетов своего доверителя. По его словам, все имущественные требования по уголовным делам Навальным погашены, что должно вести к разблокировке счетов.

Басманный суд в 2013 году арестовал акции ряда компаний, денежные средства, находящиеся на счетах в нескольких банках, а также изъятые в ходе обысков по месту жительства. Кроме того, арест был наложен на долю Навального в уставном капитале ООО "Кобяковская фабрика по лозоплетению".

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор братьям Навальным по делу о хищениях средств компании "Ив Роше". Алексей Навальный был осужден на 3,5 года заключения условно и назначен штраф в 500 тыс. рублей, его брат Олег - на 3,5 года колонии общего режима.