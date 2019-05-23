Минсельхоз прогнозирует урожай зерновых к 2035 году в 150 млн тонн

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Минсельхоз прогнозирует урожай зерновых к 2035 году в размере 150 млн тонн, экспорт к тому времени может достичь 56-58 млн тонн. Об этом в ходе круглого стола "Стратегия экспорта зерновых культур" сообщил глава департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов.

"Если говорить о целевых индикаторах развития зернового производства, к 2035 году мы планируем выйти на устойчивые позиции в 150 млн тонн валового сбора зерна", - сказал он.

Некрасов пояснил, что такой валовый сбор должен будет обеспечить и удовлетворение потребностей внутреннего рынка, и наращивание экспортного потенциала. "Расчеты, которые мы делали в министерстве, показывают, что при валовом сборе в 150 млн тонн зерна при дальнейшем развитии внутреннего потребления дадут нам экспортный потенциал порядка 56-58 млн тонн", - сообщил он.

Прогноз Минсельхоза по урожаю зерновых на 2019 год составляет 118 млн тонн, по экспорту на текущий сельхозгод (июль 2018 - июнь 2019 года) - 44 млн тонн, в том числе 37 млн тонн пшеницы.