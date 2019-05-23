Медведев заявил о повышении качества исполнения госпрограмм

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Качество исполнения госпрограмм в 2018 году повысилось, три четверти показателей достигнуто. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, открывая заседание правительства.

"В целом качество исполнения государственных программ повысилось, более чем три четверти запланированных показателей были достигнуты, 78% - почти", - сказал премьер. По его данным, высокоэффективной можно назвать работу по 15 программам, работу по исполнению еще 15 он оценил "выше среднего".

"По остальным результаты хуже, страдает либо кассовое исполнение, либо не все показатели достигнуты, либо есть пробелы в работе исполнителей, поэтому этим нужно будет заниматься в этом году", - сказал премьер.

Говоря об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов, глава кабмина подчеркнул, что их доходы росли. Медведев отметил, что это позволило повысить уровень социальной защиты, в том числе, оказывать бесплатную гарантированную медицинскую помощь, выплачивать больничное пособие. Он напомнил, что с 1 января 2018 года страховые пенсии были проиндексированы на 3,7%, а с 1 апреля на 2,9% проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению и другие выплаты. Кроме того с 1 февраля 2019 года вырос размер ежемесячных денежных выплат инвалидам, ветеранам и некоторым другим категориям граждан.