В Варшаве начались переговоры о восстановлении поставок нефти по "Дружбе"

ВАРШАВА, 23 мая. /ТАСС/. Представители российских и польских нефтяных компаний в четверг встретились в Варшаве для обсуждения путей восстановления поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Переговоры делегаций начались в гостинице "Бристоль".

Как сообщил журналистам источник в компании-операторе польского участка "Дружбы" PERN ("ПЕРН"), в переговорах, помимо самой PERN, принимают участие польские нефтеперерабатывающие компании Orlen и Lotos, российские "Транснефть", "Роснефть" и "Газпромнефть", а также представители двух немецких нефтеперерабатывающих заводов, на которые РERN поставляет сырье.

Разделить нефть

Польский участок нефтепровода "Дружба" заполнен загрязненной нефтью, из-за чего страна не может принять российскую нефть надлежащего качества. Главная проблема заключается в том, что нефтеперерабатывающие заводы - два в Польше и два в Германии, принимающие нефть из РФ по польскому участку "Дружбы", - не смогли договориться о том, как разделить загрязненную нефть, оказавшуюся в трубопроводе.

Как заявлял ранее глава РERN Игорь Василевский, возможности откачать загрязненную нефть из трубопровода нет. Единственное решение - переработать ее на НПЗ, смешав с качественной нефтью в соответствующих пропорциях. "Если клиенты в Польше и Германии посчитают, что могут принять эту нефть, мы ее пропустим, но это должно быть общим решением", - указал он.

По имеющимся неофициальным данным, в польском участке "Дружбы" остается от 400 до 800 тыс. тонн некачественной нефти. Ранее сообщалось, что клиенты PERN достигли соглашения о разделе нефти. Однако, по данным польского портала "БизнесАлерт", два немецких НПЗ в последний момент отказались от договоренности. В ответ на этот шаг польская нефтеперерабатывающая компания Orlen заявила об отказе принимать новые поставки качественного сырья из РФ по "Дружбе" до момента, пока все четыре НПЗ не договорятся о том, как разделить некондиционную нефть.

Ежегодно компания PERN перекачивает в национальную систему около 50 млн тонн нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, а также располагает хранилищами объемом 3,5 млн кубометров и нефтяным портом в Гданьске мощностью 40 млн тонн нефти в год. PERN осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке и Гданьске, а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.