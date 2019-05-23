МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. В него вошли 48 человек, которые унаследуют в общей сложности $238 млрд.

"Самым богатым наследником ($21,8 млрд) снова стал Юсуф Алекперов", - информирует издание, по данным которого, единственный сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова ушел из компании и занялся своим бизнесом. На втором месте, по оценкам Forbes, находятся сын и дочь основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона (по $12,2 млрд на каждого). На третьем - дети владельца НЛМК Владимира Лисина (по $7,6 млрд).

Всего в списке Forbes 20 семей, и на каждого из 48 детей приходится не менее $2,3 млрд.

Состав участников рейтинга по сравнению с 2018 годом изменился не сильно. В нем всего один новый участник - сын основного владельца ТМК и группы "Синара" Дмитрия Пумпянского Александр (20-е место). Ему уступил место Денис Гапонцев, сын основателя IPG Photonics Валентина Гапонцева. У совладельца LetterOne и "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева родились дочки-двойняшки Марго и Тая. Теперь у него трое детей и более низкое место в рейтинге (18-е), поскольку его $7,6 млрд делятся уже на троих, и каждому наследнику достается чуть больше 2,5 млрд.

Рейтинг рассчитан следующим образом: эксперты журнала оценили состояние миллиардера и разделили его на всех признанных детей. При этом в расчет не брались супружеские доли. Издание не учитывало заявления участников списка, в частности Михаила Фридмана и Владимира Потанина, о том, что больших денег детям они оставлять не собираются и отдадут миллиарды на благотворительность.