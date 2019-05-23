Президент СП "Форд Соллерс" Адиль Ширинов возглавил УАЗ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в концерн "Соллерс") назначен Адиль Ширинов, сообщается в пресс-релизе предприятия.

Адиль Ширинов с 6 июля 2017 года также является президентом и CEO совместного предприятия Ford Sollers.

Отмечается, что его основными задачами станут реализация утвержденной продуктовой стратегии УАЗ, повышение рыночной доли бренда и развитие совместных с обновленным СП "Форд Соллерс" программ локализации компонентной базы, создания общей панели поставщиков, а также реализация синергий в области продаж и построения дилерской сети.

"Адиль Ширинов - один из лучших специалистов в автомобильной отрасли России. Убежден, его обширный практический опыт и профессиональные компетенции будут способствовать развитию высоких стандартов качества и эффективности бизнес-процессов Ульяновского автозавода", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "Соллерса" Вадима Швецова.

До этого Адиль Ширинов руководил ключевыми проектами СП "Форд Соллерс", направленными на стабилизацию бизнеса во время падения рынка. Кроме того, он занимал должности заместителя генерального директора, а также коммерческого директора компании "Соллерс" и руководил коммерческими переговорами с партнерами.

Ульяновский автомобильный завод специализируется на выпуске полноприводных внедорожников и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговой маркой УАЗ. Производственная мощность завода составляет порядка 95 тыс. автомобилей в год. Предприятие входит в российский концерн "Соллерс", который работает в партнерстве с Ford, SsangYong и Mazda. На данный момент УАЗ производит внедорожники "Хантер", несколько версий "Патриота" и "Пикап", коммерческие автомобили "Профи", а также спецавтомобили для санитарных нужд и силовых ведомств.