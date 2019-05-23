Глава Адыгеи заработал в 2018 году 1,4 млн рублей

МАЙКОП, 23 мая. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов за 2018 год заработал 1,445 млн рублей, тогда как в 2017 году его доходы составляли примерно столько же - 1,478 млн рублей. Это следует из декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, размещенной на официальном сайте Республики Адыгея.

Задекларированное имущество главы Адыгеи в сравнении с 2017 годом также не изменилось. У него в собственности жилой дом 323,8 кв. м, два земельных участка - 631 кв. м и 581 кв. м, два хозяйственных строения, общая площадь которых - 43,6 кв. м.

У супруги главы Адыгеи, задекларированные доходы которой уменьшились на 96 тыс. - до 58 тыс. рублей, в пользовании остается та же недвижимость, что и у главы республики.

В пользовании у четверых сыновей главы Адыгеи - жилой дом 323,8 кв. м и два земельных участка - 631 кв. м и 581 кв. м.