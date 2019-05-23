В Ростовской области начали строить первую ветроэлектростанцию мощностью 90 МВт

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, посол Италии в России Паскуале Терраччано и гендиректор компании "Энел Россия" (входит в итальянскую Enel) Карло Палашано дали старт строительству первой в регионе ветроэлектростанции. В Азовском районе под нее выделен участок площадью около 133 га.

"Мы являемся участниками исторического события - начала строительства первого ветропарка компании в стране, который также является первым объектом возобновляемых источников энергии в Ростовской области", - сказал Палашано на торжественной церемонии по закладке символического камня в основание будущего ветропарка.

Как отметил Терраччано, сотрудничество между Ростовской областью и ведущей компанией Италии станет "прекрасным стимулом для итальянских компаний, которые захотят инвестировать в регион".

Соглашение о строительстве "Азовской ВЭС" мощностью 90 МВт регион и "Энел Россия" подписали на инвестфоруме в Сочи в феврале 2018 года. Объем инвестиций превышает 10 млрд рублей. Ветропарк оснастят 26 турбинами, планируется, что он будет вырабатывать около 300 ГВтч в год, при этом не выбрасывая в атмосферу 260 тыс. тонн углекислого газа. Запуск ветропарка намечен на 2020 год.

Ранее сообщалось о намерениях региона к 2025 году реализовать проекты нескольких ветропарков, которые позволят области производить четверть энергии, получаемой на "зеленых" энергостанциях России.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственными филиалами являются Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. В этом году компания также планирует начать строительство Мурманской ветроэлектростанции мощностью 201 МВт.