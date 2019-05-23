Доработанная Газовая директива ЕС официально вступила в силу

БРЮССЕЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Доработанная Газовая директива Евросоюза в четверг официально вступила в силу. Это подтвердила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

Что это значит для "Северного потока — 2"?

В ЕС утвердили поправки к Газовой директиве. Что это значит для "Северного потока — 2"?

"Легальное применение доработанной Газовой директивы ЕС началось с сегодняшнего дня. С этого момента запущена процедура адаптации национальных законодательств государств ЕС, которая продлится в течение девяти месяцев", - заявила она.

Иктонен, однако, отказалась отвечать на уточняющие вопросы журналистов по аспектам применения данного документа, в том числе к газопроводу "Северный поток - 2", заявив что воздержится от "юридических комментариев в день вступления документа в силу.

Доработанная директива распространяет энергонормы ЕС на морские газопроводы из третьих стран в государства Евросоюза, проходящие за пределами территории государств сообщества. Согласно нормам Третьего энергопакета ЕС, оператором "Северного потока - 2" должна быть независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, что может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой.

Германия добилась значительного смягчения этих поправок, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на европейскую территорию, после консультаций с Еврокомиссией. В случае с "Северным потоком - 2" это сама ФРГ.

По оценкам большинства европейских экспертов, в таком виде Газовая директива не позволит блокировать строительство "Северного потока - 2", но может создать проблемы и неопределенность для инвесторов, в частности в вопросе сроков его окупаемости.