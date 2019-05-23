Зеленский объявил на форуме в Киеве о цифровой революции

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг впервые после вступления в должность появился на публике, приехав на проходящий в Киеве международный форм "IFORUM - 2019".

На сцену он вышел без пиджака и галстука, в рубашке с закатанными рукавами и начал свое выступление на русском языке. Он посвятил его рассказу о том, каким он видит будущее страны в цифровом веке, вовсю используя сленговые словечки типа "чуваки" и "бла-бла-бла".

По словам Зеленского, он мечтает о том, чтобы "сделать Украину страной в смартфоне, чтобы все украинцы посредством смартофона могли быть вовлечены в политику, чтобы каждый мог презентовать свои идеи и передавать их на реализацию президенту".

"Если мы хотим низкие тарифы, то не надо "бла-бла-бла", а нужно тянуться к инновациям, возобновляемым источникам энергии", - сказал он.

"Если мы хотим чистый транспорт, то надо создавать инфраструктуру для электромобилей и беспилотиков. Если мы хотим счастливого будущего для наших детей, то надо применять инновации в отрасли образования", - добавил он.

Президент Украины призвал граждан внедрять инновации во всех сферах. "Мы, конечно, не можем все сразу поменять, но мы должны меняться. Украина должна инновационно меняться", - сказал он. "Все это для того, чтобы здесь хотелось жить и никуда не уезжать", - добавил Зеленский.

Выступление президента продолжалось около 15 минут. В завершение он извинился перед собравшимися за свой вид, сославшись на то, что очень торопился и не успел переодеться.