РЖД представят обновленный интерьер "Сапсанов" в декабре

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) представят обновленный интерьер поездов "Сапсан" в декабре. Об этом сообщил журналистам начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров на брифинге, посвященном летним пассажирским перевозкам.

"К 17 декабря планируем представить его (интерьер - прим. ТАСС) для того, чтобы все посмотрели. И потом будем постепенно все составы в такой вид приводить", - сказал Петров.

Он добавил, что в обновленных поездах "Сапсан" изменят цветовое оформление кресел, ковролина. Кроме того, в бизнес-классе планируется создание двух переговорных зон, а в центре десятого вагона РЖД намерены организовать игровую зону. Пассажирам также станет доступна регулировка освещения. В качестве основного цвета для обновленного интерьера выбрали коричневый цвет шоколадного оттенка.

В настоящее время в России эксплуатируются 16 поездов "Сапсан" в 10-вагонном исполнении. Они курсируют на маршрутах Москва - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Нижний Новгород со скоростью до 250 км/ч. Поезда "Сапсан" начали эксплуатировать в декабре 2009 года.