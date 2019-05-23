Госдума приняла закон об усилении контроля за техосмотром автомобилей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью.

Документ нацелен на "противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра, которая приводит к росту числа ДТП, обусловленных технической неисправностью", говорится в сопроводительных материалах. В частности, предусматривается введение "фотофиксации процедуры техосмотра" и постоянного контроля за соблюдением операторами техосмотра требований аккредитации, установленных законом. Контролироваться также будет представление данных в единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС) техосмотра, реестр операторов и иные ресурсы, оператором которых является профессиональное объединение страховщиков.

Кроме того, будет отслеживаться соблюдение требований о непревышении значения пропускной способности соответствующего пункта технического осмотра и требований к техническим экспертам. Наблюдение будет осуществлять профессиональное объединение страховщиков, анализируя информацию, содержащуюся в ЕАИС, реестре операторов техосмотра и других базах.

На полицию возлагаются обязанности по контролю за организацией и проведением техосмотра. В частности, МВД будет оценивать соблюдение операторами установленных правительством РФ правил проведения техосмотра.

Закон предусматривает "оформление диагностической карты в виде электронного документа и ее подписание усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта, проводившего диагностирование автомобиля".

Сберечь жизни людей

"Реализация этой инициативы - хороший пример использования цифровых технологий на благо граждан", - сказал журналистам в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, усиленный контроль за техосмотром позволит сократить количество ДТП, причиной которых становятся неисправные автомобили. "Это сбережет многие жизни", - уверен спикер.

Он особо отметил, что нормы будут распространяться и на автобусы. "За последние несколько лет в нашей стране случались страшные аварии с участием автобусов по причине их технической непригодности", - напомнил политик.

"Кроме того, реализация закона поможет минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и снизить коррупционную составляющую этого процесса", - заключил глава нижней палаты парламента РФ.