"Яндекс" в 2019 году выпустит на дороги 100 беспилотных автомобилей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Яндекс" планирует выпустить на дороги публичного пользования в 2019 году порядка 100 беспилотных автомобилей. Об этом сообщил сооснователь "Яндекса" и руководитель группы компаний Аркадий Волож в ходе ежегодной конференции "YaC 2019: будущее в деталях".

"В этом году мы выпускаем на дороги целый флот - в этом году у нас на дорогах будет 100 беспилотных машин", - сказал он и отметил, что беспилотные автомобили запущены компанией всего два года назад, но в настоящее время их можно увидеть на дорогах публичного пользования не только России, но и, например, Израиля. "Мы запустили два нормальных такси-сервиса в Сколково и в Иннополисе. И там реально на сегодняшний день около 4 тыс. поездок", - отметил он.

По словам Воложа, беспилотный транспорт в скором времени заменит человеческое вождение. "Беспилотный транспорт будет совершать меньше аварий, чем это делают люди. Одной этой причины достаточно, чтобы это пошло в массы", - считает он.

Волож также сообщил, что "Яндекс. Драйв" запускает каршеринг в Казани. По его словам, сегодня на дорогах Санкт-Петербурге и Москве более 10 тыс. прокатных автомобилей.

В ноябре 2018 года глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал указ о начале тестовых испытаний беспилотников на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. Эксперимент по опытной эксплуатации беспилотников продлится до 1 марта 2022 года. По его итогам будет собрана большая правительственная комиссия, которая определит требования к эксплуатации беспилотных автомобилей, а также выработает необходимые для отрасли стандарты.