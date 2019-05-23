Росстат отозвал ранее вышедшие данные о промпроизводстве в январе - апреле из-за ошибки

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Росстат отозвал ранее опубликованные данные о промышленном производстве в РФ в январе - апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой, говорится в сообщении ведомства.

"Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно", - пояснили в Росстате.

Таким образом, согласно обновленным данным, рост промпроизводства в апреле в годовом выражении составил 4,6%, а не 4,9%, как сообщалось ранее.