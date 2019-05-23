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Росстат отозвал ранее вышедшие данные о промпроизводстве в январе - апреле из-за ошибки

В службе статистики заявили, что скорректировали данные с 4,9% до 4,6%
В здании Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Александр Щербак/ТАСС
Описание
В здании Федеральной службы государственной статистики (Росстат)
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Росстат отозвал ранее опубликованные данные о промышленном производстве в РФ в январе - апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой, говорится в сообщении ведомства.

"Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно", - пояснили в Росстате.

Таким образом, согласно обновленным данным, рост промпроизводства в апреле в годовом выражении составил 4,6%, а не 4,9%, как сообщалось ранее.

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