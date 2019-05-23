Россельхознадзор намерен на ПМЭФ подписать 5 соглашений на поставку сельхозпродукции в КНР

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор планирует в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня, подписать пять соглашений, расширяющих перечень сельхозпродукции, поставляемой в Китай. Об этом в ходе круглого стола "Стратегия экспорта зерновых культур" сообщила начальник управления земельного надзора контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Ольга Захарова.

"В рамках форума у нас предполагается подписание пяти документов (на поставку сельхозпродукции в Китай - прим. ТАСС)", - сказала она.

По словам Захаровой, стороны планируют подписать дополнительное соглашение по поставкам российской пшеницы, включающее Курганскую область. Кроме того, будет подписано дополнительное соглашение по поставкам в Китай сои, кукурузы, риса и рапса. "У нас по сое будет отмена регионализации. То есть соевые бобы могут везти из всех регионов РФ. Это тоже очень большой прорыв, потому что китайская сторона по другим культурам на отмену регионализации никак не идет", - отметила глава ведомства.

На рынок Китая также будут допущены новые виды российской сельхозпродукции - соевые, рапсовые и подсолнечные жмыхи и шорты. Соответствующие документы уже внесены в правительство РФ. Кроме того, в правительстве находится документ по поставкам свекловичного жома в Китай. "Мы со дня на день ждем распоряжения", - добавила Захарова.

На финальной стадии согласования находится документ по поставкам ячменя в Китай, сообщила она. "К сожалению, на его поставки будет распространяться принцип регионализации. Китайская сторона ни в какую не хочет делать допуск на поставки со всей России из-за распространения карликовой головни по территории РФ", - указала Захарова.

Она пояснила, что для Китая этот карантинный объект имеет особое значение, хотя для России он не является карантинным. "Но несмотря на предоставленные документы по анализу рисков, китайская сторона не хочет допускать его со всей страны", - заключила Захарова.

В конце 2015 года Россия получила возможность поставлять на китайский рынок пшеницу, кукурузу, рис, сою и рапс. Для этого стороны подписали протоколы, по которому российская продукция должна сопровождаться специальным фитосанитарным сертификатом.

На сегодняшний день поставлять пшеницу в Китай могут шесть российских регионов: Алтайский и Красноярский края, Новосибирская, Омская, Амурская и Челябинская области. О желании экспортировать зерно на китайский рынок также заявили сельхозпроизводители Амурской, Челябинской и Курганской областей.

Условием для экспорта зерновой продукции в Китай является обязательное проведение китайской стороной выездной инспекции, по итогам которой принимается решение о допуске того или иного региона и того или иного вида зерновой продукции на рынок КНР.