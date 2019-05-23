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Медведев поручил МЭР искать новые решения для повышения инвестактивности

Премьер-министр также рассказал о создании инструментов по привлечению частных денег в крупные проекты
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития искать новые решения для повышения инвестиционной активности в стране.

"Для повышения инвестиционной активности в целом мы создаем инструменты по привлечению частных денег в крупные проекты, механизмы государственной поддержки", - сказал он, выступая на годовой коллегии экономического ведомства.

По словам премьера, реализуется план по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению доли до 25% ВВП, который направлен на качественный сдвиг в инвестиционной активности от добывающих отраслей к сегментам новой экономики. "Работу в рамках плана нужно продолжить, и, конечно, нужно эту работу делать более быстро, в том числе, по поиску новых решений, чтобы подстегнуть инвестиционную активность", - поставил задачу Медведев.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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