Медведев поставил задачу искать новые рынки и активнее работать с соседями по ЕАЭС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поставил задачу перед Минэкономразвития искать новые рынки сбыта продукции и активнее работать с соседями по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

"Еще одна тема, которую хочу также обозначить, - это интеграция в мировую торговлю. Даже несмотря на санкции, всякого рода ограничения, мы, конечно, не идем по пути закрытости экономики. Нам нужно выстраивать глобальные цепочки добавленной стоимости, о чем мы все время говорим, искать новые рынки, более активно работать с нашими соседями в рамках Евразийского союза", - сказал он, выступая на годовой коллегии ведомства.

"При этом [необходимо] учитывать, что сегодня структура международной торговли, действительно, стремительно меняется, спросом пользуются не просто товары, а товары с предоставлением услуг, которые могут сопровождать этот товар на протяжении всей его жизни", - добавил Медведев.

Глава кабинета министров отметил, что зачастую эти дополнительные услуги как раз и формируют основную добавленную стоимость. Именно эта добавленная стоимость должна быть ключевой целью всей внешнеэкономической деятельности, подчеркнул он.

Также Медведев вспомнил о недавнем переезде Минэкономразвития в новое здание. Он выразил надежду на то, что в ведомстве, которое, помимо нового здания, получило и кадровое обновление, смогут наладить консолидированную работу с другими министерствами, ориентирующимися на МЭР как ключевое ведомство в сфере экономики.