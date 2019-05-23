Медиаплеер с голосовым помощником и умный дом. Что показали на конференции "Яндекса"

В Москве прошла "YaC 2019: будущее в деталях" - конференция "Яндекса" о применении новейших цифровых технологий в различных областях. ТАСС рассказывает, какие новинки компания представила на мероприятии.

Медиаплеер "Яндекс.Модуль"

"Яндекс.Модуль" - новое устройство, которое подключается к телевизору через HDMI и позволяет просматривать контент из сервиса "Яндекс.Эфир", а также другие видео на большом экране. В "Модуль" встороен голосовой помощник "Алиса", благодаря которому можно регулировать громкость, ставить фильмы на паузу и включить музыку. Управлять "Модулем" можно будет как при помощи любых умных колонок, так и с помощью "Яндекс. Станции", задав команду "Алисе". Стоимость "Яндекс. Модуля" составит 1990 рублей.

Умный дом под управлением "Алисы"

"Яндекс" представил умный дом, которым можно управлять через приложение с голосовым помощником "Алиса" даже с другого конца города. "Алису" можно попросить зажечь свет, убавить температуру на кондиционере или сделать погромче телевизор. Умный дом работает с десятками устройств различных брендов - умными лампочками, розетками и домашними электроприборами.

Новая версия "Яндекс Авто"

Новая версия мультимедийной системы управления автомобилем с навигацией и голосовым управлением "Яндекс.Авто" позволит удаленно, при помощи смартфона, запускать двигатель и получать уведомление об эвакуации машины. Также "Яндекс.Авто" сможет определять местоположение авто без GPS, использовать смартфон вместо ключа и переносить маршрут из навигатора на экран системы. Обновленная система появится осенью 2019 года.

Запуск облачных ресторанов

"Яндекс" анонсировал запуск сети облачных ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге летом 2019 года. Сервис будет предоставлять пользователем "Яндекса" их любимые блюда, которые будут готовиться в партнерских ресторанах из специального набора ингредиентов. Особая технология бесконтактной низкотемпературной варки позволит готовить блюда в течение трех минут. Партнерами "Яндекса" станут только те рестораны, которые будут иметь необходимое оборудование и высокую оценку в "Яндекс. Еде".

100 беспилотных автомобилей

В 2019 году "Яндекс" планирует выпустить на дороги публичного пользования порядка 100 беспилотных автомобилей. Такие машины уже работают в качестве такси в Сколково и в Иннополисе. Также "Яндекс. Драйв" запустит каршеринг в Казани.

Семейная подписка "Яндекс.Плюс"

Владельцы семейной подписки "Яндекс.Плюс" смогут дать к ней доступ еще трем людям. Пользователи сервиса смогут слушать "Яндекс.Музыку" без рекламы и скачивать треки, у них также появится дополнительное место на "Яндекс.Диске", скидки на "Такси" и "Драйв", бесплатная доставка из маркетплейса "Беру" и возможность просматривать фильмы на "КиноПоиске".

"Намедни" на "Яндекс.Эфире"

Новые серии авторской программы Леонида Парфенова "Намедни" будут сниматься совместно с "Яндексом" и выходить на стриминговом сервисе компании - "Яндекс.Эфир". Точная дата запуска следующего сезона шоу пока не называется. С "Эфиром" также будет сотрудничать блогер Евгений Савин ("Красава").