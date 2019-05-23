Орешкин назвал ошибку Росстата в данных по промпроизводству недопустимой

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Недостоверные первичные статистические данные не снимают с Росстата ответственности по их проверке. Такое мнение журналистам высказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, комментируя отзыв подведомственным министерству ведомством данных по промпроизводству за апрель.

"Оргвыводы должны делать внутри Росстата, в первую очередь. Я что бы хотел сказать по этому поводу: что у нас, очевидно, статистика получает все больше пристального детального внимания со стороны общественности и экспертов. Поэтому качественные данные - об этом я говорил на коллегии Росстата - это вообще ключевая история", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных выводах, связанных с пересмотром Росстатом данных по промпроизводству.

"Поэтому, конечно, такие ошибки, как вот сейчас допущена и исправлена, они недопустимы. Понятно, что ошибки произрастают из той отчетности, которую сдают компании, но это не слагает обязанностей с Росстата внимательно проверять все данные. И главная задача, о которой я говорил, - это независимая, качественная и объективная статистика и ее доступность для широких кругов", - добавил министр.

Росстат отозвал опубликованные до этого данные о промышленном производстве в РФ в январе - апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой.

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