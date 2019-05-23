Госдума одобрила в I чтении совершенствование контроля операций с денежными средствами

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас любые операции с денежными средствами в РФ подлежат обязательному контролю, однако нормы этого контроля давно не обновлялись, говорится в пояснительной записке. Поэтому депутаты предлагают определить для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю (ОПОК). По каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг. Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора, считают авторы инициативы.

Законопроект также предусматривает список исключений для организаций, которым разрешено не предоставлять такие данные. Речь идет о некоторых некоммерческих организациях, госкорпорациях, а также ТСЖ и потребительских кооперативах. Кроме того, информацию по переводу денег некредитными организациями по поручению клиента также разрешается не предоставлять, контролю также не подлежат операции обмена юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства.

Мониторинг за соблюдением нового режима будет дистанционным - его порядок определит президент РФ.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести так называемый риск-ориентированный подход - правила и критерии отнесения деятельности организаций к определенному уровню риска будут определять надзорные органы.

В части операций, связанных с выполнением гособоронзаказа, законопроектом предлагается снизить с 50 млн до 10 млн рублей пороговую сумму операций по второму и последующему зачислению (списанию) денежных средств в рамках операций, связанных с осуществлением расчетов по гособоронзаказу.