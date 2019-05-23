Минтранс планирует сократить квоту авиакомпаний на прием иностранных пилотов в два раза

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Минтранс РФ планирует сократить квоту авиакомпаний на прием иностранных пилотов с 210 до 100 человек. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах Сибирского транспортного форума замминистра транспорта Александр Юрчик, курирующий авиацию.

"Мы пришли к тому, что в квоте 200 [пилотов] нет необходимости, достаточно квоты 100. И мы согласовали это с причастными структурами - с министерством труда, с профсоюзами", - сказал он.

В апреле на федеральном портале проектов нормативных правовых актов было опубликовано описание законопроекта о снижении квоты на прием на работу иностранных пилотов.

На данный момент общая годовая квота для авиакомпаний составляет 210 командиров воздушных судов (КВС) в год. Так, например, для "Аэрофлота" квота составляет 120 иностранцев-КВС, для "Ютэйра" - 35, у "Ред Вингса" и "Азимута" - по 10. Кроме того, грузовой авиаперевозчик AirBridgeCargo сможет нанять 30 КВС, а компания "Авиакон Цитотранс" - пять командиров.

Российские авиакомпании получили право на наем иностранных пилотов в 2014 году. Квоту между перевозчиками распределяет Росавиация.

Сибирский транспортный форум проходит в Новосибирске 22-25 мая. Он посвящен развитию всех видов транспорта, транспортно-логистическому комплексу, безопасности дорожного движения, дорожно-строительному комплексу, науке, образованию и кадрам в рамках национальных проектов.