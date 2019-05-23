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Reuters: США пригрозили крупным трейдерам санкциями за продажу авиатоплива Венесуэле

По данным агентства, цель этих призывов - ограничить осуществление Венесуэлой полетов в коммерческой и военной сферах

ТАСС, 23 мая. Госдепартамент призвал крупных иностранных трейдеров не поставлять реактивное топливо Венесуэле, пригрозив в отношении них санкциями. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на два источника.

По их данным, на этой неделе представители внешнеполитического ведомства обратились с соответствующим заявлением в несколько крупных трейдинговых компаний, базирующихся в Швейцарии и Великобритании. Цель этих призывов - ограничить осуществление Венесуэлой полетов в коммерческой и военной сферах, отметили собеседники агентства.

При этом источники указали, что торговля дизельным топливом с Венесуэлой не рассматривается американской стороной как противоправное действие.

Как информировало в марте агентство Рейтер также со ссылкой на источники, администрация США предупредила иностранные компании, действующие в сфере торговли нефтью и нефтепереработки, о том, что под угрозой американских санкций они должны прекратить прямые, непрямые или бартерные сделки по закупке этого сырья у Венесуэлы.

28 января США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

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СШАВенесуэла
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